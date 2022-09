Tragedia in val di Sole, Stefano Pedergnana è morto a soli 28 anni: il trattore è precipitato per 15 metri nel dirupo. Ferita e sotto shock la compagna

MEZZANA. E' Stefano Pedergnana la vittima del tragico incidente avvenuto nell'Alta val di Sole. Il 28enne residente a Mezzana è morto schiacciato dal trattore davanti agli occhi della compagna, rimasta ferita nel terribile evento.

L'allerta è scattata intorno alle 19.30 di martedì 13 settembre quando il 28enne è uscito di strada con il mezzo agricolo lungo i boschi che circondano l'abitato di Menas, frazione del Comune di Mezzana (Qui articolo).

La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata da parte della compagna, che era in quel momento sul trattore: si trovavano fermi lungo la strada forestale che collega Menas e Roncio, quando il mezzo si è improvvisamente mosso, forse a causa del terreno troppo ripido.

Il 28enne avrebbe cercato di risalire sul trattore, ma il mezzo è scivolato verso valle per una quindicina di metri, seguendo la ripida depressione del bosco. A quel punto il mezzo si è rovesciato e così Pedergnana è rimasto tragicamente travolto e schiacciato. Ferita e sotto shock la compagna, che è però riuscita a interessare la macchina dei soccorsi.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Mezzana con il supporto dei corpi di Malè, Ossana, Commezzadura e Pellizzano. Presenti anche le unità del soccorso alpino e i carabinieri.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, mentre i pompieri hanno messo in equilibrio il trattore e quindi hanno avviato le difficili operazioni per liberare il 28enne rimasto intrappolato sotto il mezzo.







L'incidente è apparso fin da subito estremamente grave e da Trento è decollato l'elicottero che è atterrato in località con l'equipe medica d'urgenza, il team è stato sbarcato in hovering per accelerare le operazioni.

Il personale sanitario si è subito attivato per le manovre di rianimazione ma le ferite si sono rivelate purtroppo troppo gravi e non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Pedergnana, il 28enne è morto. La compagna è stata invece trasportata all'ospedale per gli accertamenti e per gli approfondimenti del caso.

La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri della stazione di Cogolo. I militari cercano di stabilire le cause che hanno portato alla tragedia.