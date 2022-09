''Tristezza e sgomento'', lutto in Val di Sole per la morte del 28enne Stefano Pedergnana

Sono molti in queste ore i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia del 28enne morto nel tardo pomeriggio di ieri. La fidanzata che era con lui è sotto shock, l'allarme è scattato attorno alle 19. Quando il personale medico è arrivato sul posto purtroppo per il giovane non c'era nulla da fare

MEZZANA. “Tristezza e sgomento” sono questi i sentimenti in Val di Sole per la tragica morte di Stefano Pedergnana, il giovane di soli 28 anni che nella serata di ieri è rimasto schiacciato dal trattore davanti agli occhi della fidanzata che era con lui.

Sono moltissimi in queste ore i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Stefano da parte di tutta la comunità. “E' difficile dire riposa in pace ad un ragazzo di 28 anni aveva tutta una vita davanti ma il destino ha voluto diversamente” scrivono alcuni cittadini.

“Non ci posso credere, non mi viene nulla, un vuoto totale, una profonda tristezza che lascia l' amaro in bocca, il tuo ricordo rimarrà sempre vivo” scrive chi lo conosceva il giovane.

LA TRAGEDIA

L'allarme è scattato nella serata di ieri. Stefano, assieme alla fidanzata, erano fermi lungo la strada forestale che collega Menas e Roncio, quando il trattore si è improvvisamente mosso, forse a causa del terreno troppo ripido.

Il 28enne avrebbe cercato di risalire sul trattore, ma il mezzo è scivolato verso valle per una quindicina di metri, seguendo la ripida depressione del bosco.

A quel punto il mezzo si è rovesciato e così Pedergnana è rimasto tragicamente travolto e schiacciato. Ferita e sotto shock la compagna, che è però riuscita a interessare la macchina dei soccorsi.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre i soccorritori della locale stazione si mettevano a disposizione raggiungendo il luogo e coadiuvando i già presenti Vigili del Fuoco (provenienti dalle stazioni di Mezzana, Commezzadura, Ossana, Pellizzano e Malè) nelle laboriose operazioni di estrazione.

L'equipe medica, sbarcata in hovering dall'elicottero, non ha potuto purtroppo far altro che constatare il decesso del giovane.