Tragedia sulle montagne trentine, muore un'escursionista: una 73enne è precipitata nel vuoto davanti agli occhi di un familiare

La tragedia è avvenuta in val di Fassa all'altezza del lago di Fedaia. Una 73enne ha perso l'equilibrio lungo un sentiero attrezzato e quindi è precipitata nel vuoto. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'escursionista

CANAZEI. Tragedia sulle montagne trentine, una escursionista di 73 anni è morto in val di Fassa. E' precipitata in un dirupo per decine e decine di metri, fatali le ferite.

L'allerta è scattata poco prima delle 14 di oggi, lunedì 22 agosto, lungo il sentiero 601 che dal rifugio Viel del Pan porta a passo Fedaia.

La donna di Milano si trovava a una quota di 2.300 metri circa, poco prima del lago di Fedaia, nel tratto di sentiero attrezzato con cordino.

Contenuto sponsorizzato

Da una prima ricostruzione, l'escursionista avrebbe perso l'equilibrio e così è precipitata nel dirupo per un volo di circa 60 metri.

La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata da parte di un familiare che era con lei, che l'ha vista precipitare, perdendola di vista.

Il tecnico di centrale del soccorso alpino, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che, dopo un breve sorvolo, ha individuato l'escursionista alla base del dirupo.

Il tecnico e l'equipe medica sono stati verricellati sul posto ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 73enne.

Contenuto sponsorizzato

In una seconda rotazione, un operatore della Stazione Alta Val di Fassa è stato elitrasportato in quota per dare supporto nelle fasi del recupero della salma.

Una volta arrivato il nullaosta delle autorità, il corpo senza vita dell'escursionista è stato recuperato a bordo con il verricello e trasferito a Canazei.