Tragedia in montagna, una donna è morta dopo essere precipitata per centinaia di metri. Vani i tentativi dei soccorritori arrivati in elicottero

Il dramma è avvenuto sul monte Roan. Una donna è precipitata per centinaia di metri, un volo fatale. Un'escursionista è morta. In azione elicottero e soccorso alpino

CALDARO. Tragedia in montagna, una donna è morta, precipitata per centinaia di metri. A nulla è valso l'arrivo dei soccorritori in elicottero, troppo gravi le ferite.

Il dramma si è consumato nella giornata di oggi, sabato 10 giugno sul monte Roan. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto in una zona impervia e scoscesa all'altezza del rifugio Oltradige a quota 1.700 metri circa.

Un'area molto panoramica e di confine tra Alto Adige e Trentino, con vista sulla valle dell'Adige, il gruppo del Latemar, la catena del Laogorai, le Pale di San Martino e fino alla Marmolada.

Per cause ancora da chiarire e in fase di ricostruzione, una turista è precipitata, un volo di circa 300 metri.

Immediato l'allarme e subito è decollato l'elicottero della Guardia di finanza con a bordo l'equipe medica d'urgenza e il soccorso alpino di Caldaro.

Purtroppo, però, gli operatori non hanno potuto far altro che constatate il decesso della donna. Sono in corso le attività per ricostruire il drammatico incidente e per recuperare la salma.