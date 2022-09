Travolto da un'auto in Val di Sole: è morto un cucciolo di orso di 7 mesi

TRENTO. Travolto e ucciso sulla Ss42 un cucciolo di orso di appena 7 mesi: l'investimento è avvenuto nella notte, sotto l'abitato di Vermiglio, e la carcassa è stata segnalata nella mattinata di oggi (giovedì 1 settembre) da un passante. "E' probabile - dice la Pat - che il nucleo coinvolto nell'incidente sia quello della femmina di orso accompagnata da due cuccioli presente stabilmente quest'anno in Alta Val di Sole".

Nel maggio di quest'anno un altro giovane plantigrado era stato travolto da un veicolo, nella zona in questo caso di Campodenno, riuscendo fortunatamente a sopravvivere e venendo liberato qualche settimana dopo l'incidente (Qui Articolo). Purtroppo invece questa notte l'animale, dal peso di circa 20 chilogrammi, è probabilmente deceduto sul colpo a causa di un forte trauma cranico.

La carcassa, come detto, è stata segnalata da un passante questa mattina e sul posto è intervenuto il personale del corpo forestale del Trentino con un'unità cinofila, oltre al corpo dei vigili del fuoco volontari di Vermiglio. "Come da prassi - conclude Piazza Dante - saranno condotti gli accertamenti veterinari e genetici".