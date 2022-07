Tremendo schianto frontale tra due moto sulla SP349 di Lavarone, un centauro finisce sbalzato nel torrente

L'incidente è avvenuto nelle scorse ore, una persona elitrasportata in ospedale in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari

ASIAGO. Una persona è rimasta ferita in maniera grave e altre due hanno riportato ferite di media entità. Questo il bilancio del terribile schianto avvenuto nelle scorse ore lungo la provinciale 349 di Lavarone, nel territorio comunale di Roana ai confini con il Trentino.

Per la dinamica esatta di quello che è successo sono stati effettuati i rilievi da parte dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione una moto con alla guida un 57enne vicentino, si è scontrata frontalmente con un'altra moto sulla quale viaggiavano due persone.

Lo schianto è stato molto violento e uno dei motociclisti è stato sbalzato dalla sella ed è finito nel torrente sottostante facendo un volo di diversi metri.

Contenuto sponsorizzato

Immediatamente è stato dato l'allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Asiago e i soccorsi sanitari. L'uomo che è precipitato nel torrente è stato imbragato e recuperato.

Stabilizzato è stato poi trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Gli altri due motociclisti sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso.