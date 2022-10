Trovati morti Sofia e Francesco, i due 20enni scomparsi da lunedì. I corpi all'interno dell'auto distrutta in una scarpata

VERONA. C'è una drammatica svolta nella vicenda dei due giovani 20enni Sofia Mancini e Francesco D'Aversa scomparsi da lunedì e per i quali erano in corso le ricerche con l'impegno delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

In queste ore l'auto sulla quale i due viaggiavano è stata ritrovata completamente distrutta in una scarpata che costeggia la strada statale 450, in direzione di Affi. All'interno i due ragazzi, purtroppo, senza vita.

A lanciare l'allarme era stata la squadra di Veneto Strade che aveva individuato il mezzo ribaltata.

I due 20enni, secondo quanto ricostruito, avevano trascorso assieme una serata alla discoteca Amen delle Torricelle a Verona.

Si erano successivamente allontanati in macchina facendo tappa a Peschiera per riaccompagnare a casa un coinquilino di Francesco. Da quel momento nessuno aveva più avuto notizie dei due.

Ad occuparsi della scomparsa dei due giovani era stata anche la trasmissione “Chi l'ha visto?” con l'appello dei genitori dei due ragazzi.