Ubriaco alla guida del camion danneggia alcuni veicoli infilandosi nelle strette strade del paese: fermato e denunciato un conducente in Val Camonica

DARFO BOARIO TERME. Si era messo alla guida del suo camion con un tasso alcolemico di 2,12 g/l, danneggiando alcuni veicoli nelle strade di Esine, in Val Camonica: il conducente fermato e denunciato dalla polizia. La vicenda risale a qualche giorno fa e le peripezie dell'uomo fra le strade dell'abitato, dicono le forze dell'ordine, hanno creato paura e scompiglio tra i residenti della zona.

Alcuni di loro infatti hanno visto i propri veicoli danneggiati dal conducente del mezzo pesante, che cercava di trovare una via di uscita essendosi incanalato in un dedalo di vie non idonee alle dimensioni dello stesso per darsi alla fuga.

Grazie alla segnalazione di uno dei conducenti delle auto danneggiate, la polizia è riuscita ad intercettare l'uomo nell'abitato di Darfo ed a bloccare in condizioni di sicurezza lo spericolato conducente del mezzo. L'intervento dei poliziotti ha consentito fortunatamente di evitare conseguenze più gravi visto il tasso alcolemico dell'uomo, ben lontano da quello previsto per i conducenti professionali, per i quali la legge stabilisce un tasso di alcol nel sangue pari a zero.