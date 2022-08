Un altro grave incidente sul lavoro in Trentino: scarica delle travature in legno ma viene colpito alla testa, un 56enne trasportato in elicottero all'ospedale

L'incidente è avvenuto nella zona di Malè. Un 56enne è stato colpito alla testa da alcune travature in legno durante la fase di scarico del materiale

MALE'. Incidente sul lavoro in val di Sole, un autista di un camion è stato colpito da alcuni pannelli in legno alla testa. Un 56enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. L'allerta è scattata intorno alle 19 di oggi, lunedì 22 agosto, nella zona produttiva di Malè. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista di un camion adibito al trasporto di travature in legno. Il materiale si è mosso e il 56enne è stato colpito alla testa. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, elicottero, vigili del fuoco di Malè e carabinieri. L'area è stata isolata e messa in sicurezza, quindi il personale sanitario si è preso carico del ferito. Il 56enne è stato immobilizzato e stabilizzato, quindi è stato trasferito in elicottero all'ospedale del capoluogo.