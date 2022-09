Un base jumper finisce tra gli alberi e cade dalla pianta: un altro sportivo sente le urla e lancia l'allarme

Un 45enne è finito tra gli alberi e poi è caduto da una pianta in località Gaggiolo a Dro. L'uomo è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Trento

DRO. Ha sbagliato in fase di atterraggio, un base jumper è finito tra gli alberi e poi è caduto a terra. Un 45enne è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 11.30 di oggi, lunedì 12 settembre, quando un 45enne residente in Canada è rimasto coinvolto in una caduta in località Gaggiolo a Dro.

La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata da un base jumper che si trovava in quel momento nell'abituale zona di atterraggio. Messo in allarme dalle grida dell'uomo, il 45enne è stato trovato riverso sul prato, proprio sotto gli arbusti, in seguito a una probabile caduta da una delle piante.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi: la Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino Meridionale del soccorso alpino, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre il personale della Stazione di Riva del Garda si è messa a disposizione raggiungendo la località Gaggiolo via terra.

L'equipe medica è stata sbarcata sul posto e il 45enne tempestivamente trasferito all'ospedale Santa Chiara per accertamenti e approfondimenti.