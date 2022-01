Un problema al sistema di aerazione e parte un incendio in uno stabilimento nella zona industriale (FOTO e VIDEO), accorrono decine e decine di vigili del fuoco

L'emergenza è scattata in Vallagarina. Allertati diversi corpi dei vigili del fuoco di zona. Le operazioni sono in corso nell'area produttiva di Volano

VOLANO. Tantissimi i vigili del fuoco intervenuti per un allarme incendio in Vallagarina. Le fiamme si sono sviluppate in un silo e solo il tempestivo arrivo dei pompieri ha permesso di riportare velocemente sotto controllo la situazione.

L'allerta è scattata intorno alle 20.45 di oggi, venerdì 28 gennaio, in uno stabilimento della zona industriale di Volano.

Secondo le prime ricostruzioni, si è verificato un problema al sistema di aerazione all'interno del silo e le scintille hanno attaccato il materiale contenuto nella struttura.

Subito si è levato del fumo, visibile a distanza, dall'area produttiva e poi si sono sviluppate le fiamme.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi tra ambulanza, vigili del fuoco di Volano con il supporto dei corpi di Rovereto, Mori e Calliano, e carabinieri.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, mentre i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento; un'attività complicata dal vento.

Il rapido intervento della macchina dei soccorsi ha permesso, per quanto possibile, di limitare i danni e di riportare la situazione sotto controllo.

Sono ancora in corso le attività tra bonifica del materiale incendiato e i monitoraggi per escludere la presenza di eventuali focolai pronti a ripartire.

Poi i tecnici effettueranno le verifiche per comprendere le cause dell'incendio. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.