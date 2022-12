Un treno deraglia poco dopo la stazione di Iseo (VIDEO). A bordo 30 passeggeri, circolazione sospesa e operatori in azione

ISEO. Un treno della linea Brescia-Iseo-Edolo è deragliato poco dopo essere partito dalla stazione. A bordo erano presenti circa 30 passeggeri e fortunatamente non ci sono feriti gravi, anche se diverse persone hanno riportato botte e contusioni.

L'allerta è scattata intorno alle 17 di oggi, sabato 10 dicembre, quando il convoglio, appena ripartito dalla stazione di Iseo in direzione di Brescia, aveva raggiunto l'area delle officine e una carrozza si è sviata.

Immediato l'arrivo di forze dell'ordine, ambulanze e vigili del fuoco per gestire l'emergenza e mettere in sicurezza l'area. Momenti di paura sul treno ma non ci sono feriti gravi e Trenord, l'azienda ferroviaria della Regione Lombardia, comunica che i circa 30 passeggeri sono usciti illesi e non c'è stata necessità di accompagnare qualcuno all'ospedale. La società si è attivata per mettere a disposizione dei bus sostitutivi.

Sono in corso gli accertamenti e la ricostruzione di quanto avvenuto da parte delle autorità. La circolazione ferroviaria sulla tratta è stata sospesa e molti convogli sono bloccati nelle varie stazioni.

La società Trenord comunica che non appena possibile saranno resi noti i tempi di ripartenza. Gli addetti e i responsabili della rete lavorano per ripristinare circolazione. Non si escludono che le operazioni possano durare anche la notte.