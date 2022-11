Vasta operazione di ricerca dei soccorritori ma nessuna traccia di Doris, la 51enne scomparsa da martedì scorso

LONGARONE. Ancora nessuna traccia di Doris, la 51enne di Longarone di cui non si hanno più notizie dalla sera di martedì (Qui articolo), giorno dell'ultimo contatto telefonico con i familiari.

Da questa mattina, venerdì 18 novembre, fissato il campo base in zona Fiera, le squadre si sono spostate in vari punti per proseguire le perlustrazioni, dal momento che non c'è alcuna indicazione precisa del luogo in cui la donna, allontanatasi a piedi, potesse essere diretta.

Presenti il Soccorso alpino di Longarone, Belluno, Alpago e Valle di Zoldo con i droni e il Gruppo forre, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo e Cortina, i vigili del fuoco con i droni e l'elicottero che ha effettuato un sorvolo dall'alto.

Visionata tutta l'area della parte alta di Longarone, compresi i sentieri che era solita frequentare da ragazza. Controllata la diga del Vajont, le scarpate di Piave e Maè, i percorsi tra Igne e Soffranco.

Purtroppo non è emerso nulla che possa ancora fare luce sulla sua scomparsa, come non è arrivata alcuna segnalazione da persone che possano averla incrociata nei giorni scorsi. Le ricerche riprenderanno alle 7.30 di sabato 19 novembre.