A 2.000 metri temperature tre volte più calde che nel fondovalle. Inversioni termiche, poi un brusco calo delle temperature. Poletti: "Sarà un Natale senza neve in Trentino"

Le previsioni di Giacomo Poletti: si passerà dalle inversioni termiche al repentino calo delle temperature in montagna al vento da nord. Secondo gli esperti, in Trentino sarà un Natale senza neve se non "qualche fiocco ventato in alta Val di Sole e in val di Fassa"

TRENTO. Sarà un Natale senza neve in Trentino, quello 2023, almeno fino al 28 dicembre. Questo, quanto spiegato dall'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che specifica: "Tempo 'antineve'. Le alte pressioni sono troppo forti". Non a caso, nella giornata di domenica 17 dicembre Trento "ha toccato la massima pressione dell'anno alle ore 9 (con 1044,8 hPa ndr). In Atlantico siamo a 1052 hPa, record storico per quell'area oceanica".

Ci si attende, in Trentino, assenza del freddo vero e delle nevicate: "Passeremo dalle inversioni termiche al vento da nord: niente freddo vero o neve", fa sapere Poletti. In particolare, oggi, 19 dicembre, "ancora sereno e con nettissima inversione termica, con zero termico a 3.300 metri o persino oltre". Mercoledì 20 ci si attende invece un "veloce calo delle temperature in montagna, con cielo coperto al mattino, che si rasserenerà nel corso della giornata, con un primo episodio di vento da nord".

"Giovedì 21 vedremo nubi medio/alte e temperature un po' più fredde in quota (con zero termico a 1.800 metri di altitudine ndr) - prosegue Poletti -. Venerdì 22 dicembre il cielo si mostrerà coperto, ventoso, con nevicate che proseguiranno in Austria ma anche sul confine italiano e nelle valli più a nord dell'Alto Adige. In Trentino, invece, al massimo "briciole" con qualche fiocco ventato in alta Val di Sole e in val di Fassa. A Trento solo vento da nord, senza precipitazioni".

