Addio a Vialli: da Meloni a Del Piero fino a Fugatti, grande il cordoglio per la scomparsa del campione. La famiglia: “Il suo ricordo vivrà per sempre nei nostri cuori”

In tutto il Paese è grande il cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli, venuto a mancare oggi a soli 58 anni dopo una lotta di 5 anni contro il tumore al pancreas

TRENTO. “Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità”. E' questo il commosso ricordo che i familiari dell'ex calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea hanno condiviso dopo la sua tragica scomparsa a soli 58 anni (Qui Articolo). “Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto – si legge ancora nella nota –. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”.

Il cordoglio è però grande in tutto il Paese per la morte di Vialli, che nel corso della sua carriera è diventato una vera e propria icona del mondo del calcio in Italia. Dopo il ritiro dal calcio giocato è stato allenatore, dirigente sportivo e commentatore: per anni ha combattuto contro un tumore al pancreas, che l'aveva portato nel dicembre scorso a rinunciare al suo ruolo del team di Roberto Mancini (suo 'gemello del gol' ai tempi della Sampdoria) come capo delegazione della nazionale italiana di calcio.

“Nostro Capitano. Mio Capitano. Sempre. Ciao Luca”. Sono poche le parole, accompagnate da una foto in campo, che ha scelto Alessandro Del Piero per ricordare Vialli in un post su Facebook, che nel giro di poche ore ha raggiunto centinaia di migliaia di persone. “Non dimenticheremo i tuoi gol – ha scritto invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l'emozione che hai regalato all'intera nazione in quell'abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell'Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l'uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita”.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche attraverso un video da Fedez: “Voglio ricordarlo – ha detto il musicista – perché, pur non avendolo mai conosciuto di persona, è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile. Abbiamo subito tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse: non mi era mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore. Condoglianze alla famiglia”. Nel frattempo il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, ha sottolineato che intitolare lo stadio della città a Vialli “sarebbe una cosa bellissima”.

“Il mondo del calcio è ancora in lutto – ha scritto invece nelle ultime ore su Facebook il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – dopo la morte di Siniša Mihajlović e di Pelè, oggi a Londra, dove era ricoverato, è venuto a mancare a soli 58 anni Gianluca Vialli, un grande campione e un esempio dentro e fuori dai campi di calcio”. Cordoglio a cui si è unito anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: “Vialli è stato un campione nella vita e nel campo e il suo esempio sarà per sempre un simbolo e una guida per future generazioni di sportivi. Ai suoi familiari porgo le mie più sentite condoglianze”.