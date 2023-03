Calcio trentino in lutto, si è spento a soli 48 anni il mister David Cicuttini: “Grazie per tutto quello che hai dato”

David Cicuttini aveva allenato diverse compagini dell'Alto Garda, ora il mondo del calcio si stringe nel dolore della famiglia per la scomparsa del 48enne: “Grazie per tutto quello che hai dato in questi anni come giocatore allenatore e amico”

RIVA DEL GARDA. La comunità e il mondo del calcio si sono stretti nel dolore della famiglia di David Cicuttini venuto a mancare a soli 48 anni lo scorso 28 marzo a Riva del Garda. Ad annunciare la scomparsa dell’uomo la moglie Piera e i figli Lorenzo e Francesco.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati anche sui social. Fra i primi quello della squadra di calcio della Benacense: “Il presidente, unitamente a tutti i tesserati, intende manifestare la propria vicinanza alla famiglia di David Cicuttini apprezzatissimo mister del nostro settore giovanile. Grazie di tutto David e buon viaggio”.

Nel giro di poco tempo anche le altre squadre del circondario si sono unite al cordoglio. La società Us Riva del Garda esprime la vicinanza alla famiglia Cicuttini per la prematura scomparsa: “Grazie per tutto quello che hai dato in questi anni come giocatore allenatore e amico”. Anche il presidente i dirigenti e gli atleti dell’Usd Arco hanno pubblicato un messaggio: “Ci stringiamo affettuosamente alla famiglia del nostro ‘bomber’ Andrea Cicuttini nel ricordo del fratello David, scomparso troppo prematuramente”.

A questi messaggi si aggiungono quelli della società Stivo e del Comano Terme Fiavé, squadra che era stata allenata proprio da Cicuttini: “È stato un nostro stimato tecnico dal 2011 al 2013 insieme all’attuale allenatore Paolo Zasa. In questo triste momento, si rivolge quindi un pensiero particolare a famigliari e amici. Ciao David”. I funerali di mister Cicuttini si terranno domani, venerdì 31 marzo alle ore 14e30 nella chiesa parrocchiale di Varone.