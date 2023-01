Addio a Elio Del Gizzo: a 91 anni si è spenta un'icona del calcio in Trentino. I gialloblu: “Buon viaggio, oggi giocheremo anche per te”

Molte le realtà in Regione nelle quali ha militato Del Gizzo, sia come giocatore che come allenatore e dirigente sportivo, dal Trento al Merano fino al Villazzano e all'Alense

TRENTO. Sarà alle 14 e 30 di oggi (domenica 29 gennaio) il fischio d'inizio di Triestina-Trento, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie C: al di là dell'importanza del risultato per la classifica del campionato però, per i gialloblu quella di oggi sarà l'occasione di scendere in campo per ricordare Elio Del Gizzo, una vera e propria icona del calcio trentino, che è venuto a mancare negli scorsi giorni a 91 anni.

“Buon viaggio Elio – è infatti il messaggio lasciato dalla squadra sui social – oggi giocheremo anche per te!”. Del Gizzo aveva infatti iniziato la sua carriera di giocatore in Trentino proprio nella prima squadra del capoluogo, come difensore di fascia, spostandosi poi dopo diversi anni in Alto Adige, nelle fila del Merano.

La passione per il pallone di Del Gizzo era poi proseguita anche al di là del calcio giocato, portandolo come mister anche sulle panchine del settore giovanile della squadra del capoluogo. In seguito Del Gizzo era poi arrivato al Villazzano e infine all'Alense, che ha voluto ricordarlo con un post sui suoi canali social. Il lutto è grande però in tutto il mondo del calcio trentino, nel quale Del Gizzo era molto conosciuto.

“L'Ac Trento 1921 – aveva invece scritto la squadra del capoluogo – partecipa con profondo cordoglio al lutto che ha colpito la famiglia Del Gizzo per la scomparsa di Elio, già apprezzato giocatore della prima squadra e poi, per anni, tecnico del settore giovanile gialloblu. A tutti i familiari e agli amici di Elio il Club porge le sue più sentite condoglianze”.