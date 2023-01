Apre un nuovo ristorante di sushi a Trento: arriva la catena Sushiko solo "all you can eat"

TRENTO. Apre un altro ristorante giapponese in centro città. Questa volta tocca alla catena Sushiko, che ha aperto in Corso 3 novembre con un locale che offre sushi "all you can eat".

Il nuovo locale è stato inaugurato ufficialmente a inizio gennaio 2023, al secondo piano del centro commerciale "Centrum". Dopo Merano e Riva del Garda la famosa catena italiana Sushiko arriva anche nel capoluogo trentino, per presentare la sua formula di sushi all you can eat di qualità.

Il marchio, nato nel 2009, presenta più di 50 ristoranti nelle principali città del nord e del centro Italia, inaugurando ogni anno dai 5 ai 15 nuovi locali. Si presenta, secondo quanto riportato dal sitro internet ufficiale, come "la più grande catena di ristoranti giapponesi in Italia".