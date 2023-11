Autobus fuori servizio e app che non funziona, il motivo è un aggiornamento del software

Su numerose linee del trasporto pubblico cittadino, al posto dell'indicazione della linea, appare la scritta “Fuori servizio”. Il numero è scritto su un cartello posizionato sul parabrezza. Inoltre anche la App “Muoversi in Trentino” non riporta l'arrivo degli autobus guasti

TRENTO. Un aggiornamento del sofware: è questo il motivo del guasto che ha interessato gli autobus del servizio urbano di Trento. Su numerose linee del trasporto pubblico cittadino, al posto dell'indicazione della linea, appare la scritta “Fuori servizio”. Il numero è scritto su un cartello posizionato sul parabrezza. Inoltre anche la App “Muoversi in Trentino” non riporta l'arrivo degli autobus guasti.

Numerose sono state le segnalazioni arrivate in queste ore.

Ecco la nota di Trentino Trasporti:

“Gli autobus del servizio urbano di Trento, a causa di una aggiornamento software, riportano la scritta “Fuori servizio” invece che l’indicazione della linea. Alla base del parabrezza è posto un cartello con l’indicazione della linea.

Allo stesso modo la APP “Muoversi in Trentino” non riporta l’arrivo degli autobus guasti. A bordo la bigliettazione funziona regolarmente. Gli altri servizi, urbano di Rovereto e Alto Garda ed extraurbano sono regolari. Ci scusiamo per l’inconveniente”.