Aveva accoltellato e ucciso il padre di 80 anni, un 53enne è stato arrestato per omicidio aggravato e portato in carcere

Il 53enne, dopo la scarcerazione, aveva trovato riparo in una comunità, i carabinieri l'hanno arrestato dopo la decisione della Procura Generale alla Corte d'Appello

VERONA. E' stato condannato per omicidio aggravato, un 53enne è stato accompagnato in carcere per aver ucciso il padre di 80 anni al culmine di una lite.

La tragedia era avvenuta la mattina del 22 novembre 2019 nel quartiere di "Veronetta" dopo un forte litigio per futili motivi nell'appartamento che condividevano. Il figlio aveva accoltellato e ucciso il padre.

Il 53enne avevo poi cercato, senza successo, di togliersi la vita. Era stato arrestato dal personale della polizia della Questura di Verona che aveva condotto le indagini coordinate dalla Procura.

Scarcerato, il 53enne aveva trovato riparo in una comunità di San Giovanni Lupatoto dove, nel pomeriggio di ieri (venerdì 15 dicembre), è stato nuovamente arrestato dai carabinieri.

I militari dell'arma dei carabinieri gli hanno infatti notificato un ordine di esecuzione della pena di 8 anni di reclusione adottato dalla Procura Generale alla Corte d’Appello di Venezia.