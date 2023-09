Bambina di 3 anni colpita da alcuni pallini sparati da un gruppo di cacciatori. La piccola stava giocando nel giardino di casa

La bambina fortunatamente non è grave. E' stata colpita da alcuni pallini sparati dai cacciatori a circa 200 metri di distanza dall'abitazione

AREZZO. Una bambina di 3 anni è stata colpita da alcuni pallini sparati da un gruppo di cacciatori. La polizia ha aperto le indagini sul caso.

La piccola stava giocando nel giardino di casa quando è rimasta ferita alla guancia. I familiari l'hanno sentita piangere e così sono usciti dall'abitazione.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi in ambulanza per le cure del caso e per medicare la bambina, ferita superficialmente.

La polizia cerca di ricostruire quanto avvenuto ma, secondo le prime ricostruzioni, i colpi sarebbero partiti da una distanza di circa 200 metri dall'abitazione.

Fortunatamente le condizioni della piccola non è grave, anche se è stata trasportata all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.

I fatti sono avvenuti oggi, domenica 24 settembre, nel centro abitato di Patrignone, comune di Arezzo.