Bambino di 8 anni morso da una vipera: elitrasportato d’urgenza all’ospedale

Foto Karol Tabarelli de Fatis - Archivio Muse

BELLUNO. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, 9 luglio, erano da poco passate le 17 quando i soccorsi sono stati attivati per una persona morsa da una vipera nella zona di Claut, piccolo comune del Friuli-Venezia Giulia che si torva al confine con il Bellunese.

A essere morso dal rettile è stato un bambino di soli 8 anni originario di Conegliano Veneto. Sul posto è intervenuto l’elicottero che è atterrato in zona per prelevare il bambino.

Il piccolo è stato stabilizzato e imbarellato dopodiché è stato trasferito d’urgenza con l’elicottero all’ospedale di Belluno. Al momento il bambino rimane in osservazione intensiva ma non è in pericolo di vita.