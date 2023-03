Boschi in fiamme in Trentino, da Lavarone a Praso vigili del fuoco in azione giorno e notte

A Lavarone nel corso della notte i vigili del fuoco hanno spento alcuni focolai dopo l'incendio scoppiato ieri pomeriggio. Questa mattina fiamme nel bosco a Praso

Foto Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Provincia autonoma Trento