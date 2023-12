Cade rovinosamente con la mountain bike. Il Soccorso Alpino interviene e lo trasporta in barella sino valle: un 56enne portato in ospedale

MONSELICE. Mentre stava percorrendo, in sella alla propria mountain bike, l'anello del Monte Ricco, un 56enne originario di Ferrara è caduto rovinosamente al suolo, riportando la sospetta frattura di tibia e perone.

I compagni d'escursione del biker emiliano hanno provveduto ad allertare i soccorsi: sul luogo dell'incidente si è portata una squadra del soccorso alpino alpino, composta da 7 tecnici tra i quali un infermiere che, assieme al personale sanitario dell'ambulanza, ha prestato le prime cure allo sfortunato ciclista.

Caricato in barella, l'uomo è stato trasportato a valle per circa 800 metri, sino alla strada, per essere poi caricato sull'ambulanza che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale di Schiavonia.