Camion perde del materiale ferroso sulla statale (FOTO): pneumatici squarciati e danni ai mezzi che lo seguivano

Un camion ha improvvisamente perso il carico sulla statale, un'auto e un furgone non hanno potuto far nulla per evitare il materiale

TEZZA VALSUGANA. Momenti di paura sulla statale della Valsugana, un'auto e un furgone hanno centrato catene e materiale vario perso lungo la strada da un camion e hanno dovuto arrestare la corsa a causa dei danni. Fortunatamente non ci sono feriti ma è stata molta la preoccupazione.

Una serata di lavoro per la macchina dei soccorsi. Le squadre dei vigili del fuoco di Tezze Valsugana, appena terminato un intervento a Valbrenta per un pick up travolto da un mezzo pesante (Qui articolo), sono state attivate dal Numero unico per le emergenze a causa di due incidenti in pochi metri.





L'allerta è scattata intorno alle 18 di lunedì 27 novembre quando un camion in direzione Trento, appena superato il confine tra Trentino e Veneto, ha iniziato a perdere del materiale ferroso e edile lungo la statale 47 della Valsugana.





Il tutto è piombato sulla carreggiata e una conducente non ha potuto fare nulla per evitare il materiale. Un botto molto forte con gli pneumatici che si sono squarciati e il paraurti danneggiato. La donna alla guida della macchina si è trovata così costretta a fermare la corsa lungo la strada.

Successivamente coinvolto anche un furgone, stessa dinamica, ma qualche metro più avanti. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Tezze Valsugana con il supporto del corpo di Grigno. Presenti anche i carabinieri.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza con i pompieri che hanno rispristinato la viabilità, rimosso il materiale ferroso e seguito le operazioni per rimuovere i mezzi finiti incidentati.