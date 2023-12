Cammina senza scarponi nella neve in alta montagna perché ha male ai piedi. 30enne salvato dall'elisoccorso con un principio d'assideramento

AURONZO DI CADORE. Durante un'escursione, mentre rientrava al rifugio Auronzo provenendo dal rifugio Lavaredo, ha avvertito dolore ai piedi e, allora, ha ben pensato di togliersi le scarponi, legarli allo zaino e proseguire la camminata nella neve con i soli calzettoni addosso.

Quando il 30enne tedesco ha deciso di rimettersi le calzature si è accorto di averne smarrita una lungo il percorso: è tornato indietro per cercarla, ma non è riuscito a trovarla. A quel punto, non potendo più proseguire e con un principio di assideramento in corso, la sua compagna ha raggiunto velocemente il rifugio Auronzo (dove i due erano arrivati in motoslitta) e avvisato i gestori.

Il personale del rifugio ha immediatamente attivato il 118. Sette tecnici del Soccorso alpino di Auronzo e della Guardia di finanza si sono quindi preparati a intervenire a Misurina, mentre, rientrando da una missione, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato deviato sulle Tre Cime. Dopo aver individuato dove si trovava l'uomo, l'elicottero è atterrato al Rifugio Lavaredo.

L'equipe medica il tecnico di elisoccorso lo hanno raggiunto a circa 200 metri di distanza e l'hanno trasportato sino alla piazzola. Il 30enne, con un evidente principio d'assideramento, è stato elitrasportato all'ospedale di Pieve di Cadore, mentre la compagna è scesa ad Auronzo assieme ai soccorritori.