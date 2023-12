Capodanno accanto agli ultimi, 55 giovani trascorreranno la notte di San Silvestro con le persone fragili: "Un modo per essere più umani"

TRENTO. Vivranno il passaggio al nuovo anno in compagnia delle persone che attraversano una situazione di fragilità i partecipanti al Capodanno capovolto. Saranno 55 i giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno aderito all'iniziativa promossa dalla Diocesi di Trento. Trascorreranno la notte di San Silvestro assieme alle persone accolte nelle strutture della Caritas a Trento e Rovereto: il Sentiero, Casa Bonomelli, Casa Giuseppe, Casa Lavisotto, Casa della giovane e Casa padre Angelo a Trento; Il Portico, la comunità del Girasole, Casa Fiordaliso, Casa Punto d’approdo e Casa Km 354 a Rovereto.

Niente feste in piazza e botti per loro, dunque.

Doneranno, invece, a chi ne ha bisogno il loro tempo e la loro disponibilità all'ascolto. “E' un modo per trascorrere un capodanno all'insegna della solidarietà e del prendersi cura degli altri – ha spiegato a Il Dolomiti il referente Cristian Gatti. - E' un'esperienza unica, in cui si conoscono senza filtri le tante situazioni di disagio che a volte non vediamo; è un'occasione anche di arricchimento anche personale. Un modo per essere più umani”. Un modo, come recita il sottotitolo dell'evento, “per dare all'ultimo un nuovo volto”.

Cosa prevede il programma? Alle 15 è previsto il ritrovo per tutti a Trento alla sede del Centro di ascolto di via Giusti. Lì i 55 giovani si divideranno in gruppi e verranno destinati alle singole strutture di accoglienza, dove poi trascorreranno la serata dell'ultimo dell'anno. Dopo mezzanotte e mezzo ci sarà un momento di ritrovo e di condivisione dell'esperienza vissuta.