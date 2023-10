Devastante incendio a Segonzano, evacuata una famiglia. Ancora ore di lavoro per i vigili del fuoco. Il sindaco: "Operazioni in corso ma situazione sotto controllo"

SEGONZANO. Ancora diverse ore di lavoro attendono i vigili del fuoco per completare le operazioni di spegnimento del devastante incendio che ha avvolto un'abitazione. Fortunatamente non ci sono feriti o intossicati mentre una famiglia composta da tre persone è stata evacuata e l'amministrazione comunale si è mossa immediatamente per tutta l'assistenza del caso.

L'allerta è scattata poco dopo le 18 di oggi, domenica 22 ottobre, quando una densa colonna di fumo si è levata in cielo da un'abitazione a Gresta, frazione di Segonzano. Poi sono divampate le fiamme, altissime e visibili da grande distanza. Un incendio forse partito dal camino, spenti gli ultimi focolai sono previste le verifiche tecniche, e che si è propagato rapidamente lungo il tetto (Qui articolo).

E' stato immediato l'allarme e sul posto si sono portati moltissimi vigili del fuoco di zona, coordinati dal corpo di Segonzano. Presenti anche i permanenti da Trento. Il tempestivo arrivo degli operatori ha permesso di mettere in sicurezza l'area e di isolare l'abitazione per evitare che le fiamme si potessero propagare agli edifici limitrofi. I danni sono ingenti, ma non ci sono feriti: la famiglia in quel momento non era in casa, uscita per andare a votare.

"E' bruciato il tetto e un solaio - commenta a il Dolomiti il sindaco di Segonzano Pierangelo Villaci - tre persone sono state evacuate e abbiamo proposto di trascorrere la notte in un hotel mentre da domani è disponibile una casa di emergenza del Comune. C'è il massimo supporto per supportare la famiglia e assicurare una risposta a tutte le necessità del caso".

L'incendio è ora sotto controllo e proseguono le operazioni dei pompieri per spegnere gli ultimi focolai e avviare poi le verifiche tecniche. Sul posto anche le forze dell'ordine. "Ci sono danni importanti ma con il veloce arrivo dei vigili del fuoco le altre abitazioni sono salve e non ci sono problemi anche per quanto riguarda un appartamento sottostante i locali incendiati. Non ci sono feriti e intossicati, neppure tra i pompieri, questo è l'aspetto più importante, mentre per tutte le altre necessità siamo al lavoro", conclude Villaci.