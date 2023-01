Diverse zone del Trentino imbiancate dalla neve (FOTO): “I mezzi spazzaneve in azione per garantire la sicurezza e la viabilità delle strade”

Contenuto sponsorizzato

FOLGARIA. Nelle scorse ore diverse zone del Trentino-Alto Adige hanno dovuto fare i conti con la neve che è caduta copiosa in quota.

Fra le zone imbiancate ci sono Madonna di Campiglio, Canazei, Lavarone, Folgaria, Vermiglio, Moena, Baselga di Piné e più in generale sia la val di Fiemme che la val di Fassa.

Non sono mancati i disagi per gli automobilisti con alcuni interventi dei vigili del fuoco che sono usciti dalle caserme per recuperare veicoli in difficoltà a causa della neve.

Particolarmente interessato dalle nevicate l’altopiano di Folgaria. Il presidente del Trentino Maurizio Fugatti ha fatto sapere che “i mezzi della Provincia sono operativi per garantire la sicurezza e la viabilità delle strade”.