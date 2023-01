E' Haider il primo nato del 2023 in Trentino: pesa poco più di 3 chili. A chiudere il 2022 è stata Cecilia a Rovereto

TRENTO. Si chiama Haider ed è nato all'ospedale Santa Chiara di Trento. E' un maschietto di poco più di 3 chili il primo nato in Trentino quest'anno. La gioia per mamma e papà, di nazionalità pakistana, è arrivata alle 4,27.

L'ultima nascita in Trentino nel 2022, invece, è avvenuta a Rovereto. Si tratta della piccola Cecilia di Mori. A Trento, invece, al Santa Chiara l'ultima nata è Rachele alle 21,33 di ieri sera .

Per quanto riguarda l'ospedale di Cavalese, invece, Margherita è l'ultima nata il 28 dicembre alle 3 ed è di S. Martino di Castrozza.

All'ospedale di Cles Riccardo ha chiuso il 2022 il 30 dicembre poco prima delle 13.