E' morto Achille Brigà, la tragedia durante una missione di volontariato in Africa: "Una persona buona e attiva, un duro colpo per la comunità"

LEDRO. "Un duro colpo per la comunità e ci stringiamo ai familiari". Queste le parole di Renato Girardi. Il sindaco di Ledro è stato raggiunto dalla tragica notizia della morte di Achille Brigà durante una missione di volontariato in Tanzania. "E' sempre stato impegnatissimo nelle associazioni, ma l'Africa è sempre stata una sua grande passione".

L'ex sindaco di Ledro dal 2010 al 2015 è scomparso a 74 anni, Brigà era molto noto in Trentino. "Avevamo ottimi rapporti - spiega Girardi - una persona buona e attiva che si è sempre dedicata al volontariato e all'associazionismo".

Alla guida del Gruppo missionario Alto Garda e Ledro, si trovava in Tanzania con altri 5 volontari, per realizzare e controllare alcuni dei diversi progetti in corso, in particolare la realizzazione di pozzi e impianti elettrici per supportare e per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali. Il 74enne era inoltre presidente della cooperativa Ledro energia e operativo nell'ambito del comitato per i gemellaggi.

Le informazioni sono ancora molto frammentarie, ma il tragico incidente sarebbe occorso nelle attività per l'installazione dei pannelli fotovoltaici per alimentare la pompa di un pozzo. E' caduto dalla scala per alcuni metri. E le ferite si sono rivelate fatali, il decesso è avvenuto in ambulanza durante il trasferimento all'ospedale.

"E' davvero una brutta notizia per tutti. Appassionato e sempre disponibile, la sua passione era l'Africa e mi parlava con entusiasmo e competenza dei tanti progetti portati avanti in quella terra", conclude Girardi.