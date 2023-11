Elisoccorso in azione nel pomeriggio in val di Non: un 54enne cade dal tetto e viene trasportato al Santa Chiara

E' successo nel pomeriggio a Tassullo: l'uomo è caduto dal tetto all'interno dell'abitazione, procurandosi traumi vari. Per precauzione è stato attivato l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Trento