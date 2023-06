Fermata a soli 15 anni in possesso di sostanze stupefacenti, un 40enne alla guida dell'auto dopo aver assunto cocaina e morfina

TRENTO. Un 27enne è stato sorpreso vendere alcuni grammi di sostanza stupefacente, un 40enne è stato denunciato perché positivo a cocaina e morfina al volante dell'auto e un 20enne era alla guida senza aver mai conseguito la patente. Fermata anche una ragazza di appena 15 anni, la giovanissima è stata trovata in possesso di alcune dosi di droga. Questo il bilancio dell'azione delle forze dell'ordine nel corso delle attività svolte durante le Feste Vigiliane.

A entrare in azione in modo congiunto i carabinieri e gli agenti della polizia locale, controlli ulteriormente intensificati con l'arrivo dell'estate con l'obiettivo di contrastare "in modo sistematico il degrado urbano e gli episodi maggiormente significativi connessi alla cosiddetta mala movida".

Le forze dell'ordine si sono concentrate nelle vie del centro, piazza della Portella e piazza Dante, infatti, i militari e gli agenti, supportati anche da servizi di pronto intervento svolti con motoveicoli di recente assegnazione ai carabinieri e dalla costante presenza dell’unità cinofila della polizia locale, hanno controllato diverse decine di persone.

Tra gli interventi più significativi, un 27enne tunisino è deferito all'Autorità giudiziaria per spaccio di stupefacenti, pregiudicato. L'uomo è stato individuato mentre cedeva a un giovane trentino circa 6 grammi di cocaina. Da una successiva perquisizione è stato inoltre trovato in possesso di oltre 1.000 euro in contanti, probabile guadagno dall'attività illecita.

Un 20enne tunisino è stato invece denunciato poiché sorpreso alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la patente. E' stato trovato inoltre, aggiungono le forze dell'ordine, in possesso di un modesto quantitativo di hashish "per uso personale" in quanto si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per appurare un eventuale stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di stupefacenti è stato deferito e rischia un anno di arresto e fino a 6 mila euro di ammenda.

Un 40enne trentino è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti poiché, sottoposto a controllo, è stato riscontrato positivo all’assunzione di cocaina e morfina mentre si trovava al voltante della propria auto.

Altre quattro persone, tra cui una ragazza di solo 15 anni, sono state sanzionate poiché trovate in possesso di modeste dosi di stupefacente, in particolare hashish e cocaina, per uso personale.