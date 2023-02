Ferrari Purosangue finisce sotto il rimorchio di un autoarticolato che si ''imbarca'' su un tornante

SARCHE. Scontro tra una Ferrari e un camion sulle strade trentine. Fortunatamente non ci sono feriti, qualche danno alla supersportiva e disagi alla viabilità tra la valle dei Laghi e la val Giudicarie.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, venerdì 24 febbraio, all'altezza del secondo tornante a salire della strada statale 237 del Caffaro, poco dopo il centro abitato di Sarche.

A scendere un mezzo pesante che aveva iniziato la manovra per completare la curva, mentre a salire una Ferrari Purosangue con il conducente che non è riuscito a frenare in tempo la corsa.

A quel punto inevitabile l'impatto: la supersportiva che si è schiantata contro la parte laterale del camion, con quest'ultimo che ormai aveva già impegnato il tornante. Fortunatamente le persone non sembrano aver riportato gravi conseguenze e non sono rimasti coinvolti altri veicoli nell'incidente.

Danneggiati i mezzi, in particolare la Ferrari, supersportiva della casa di Maranello, il cui costo si aggira intorno ai 400 mila euro. A intervenire le forze dell'ordine. Disagi alla viabilità con la circolazione che è stata interrotta per permettere la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale. Il traffico è stato riaperto dopo quasi un'ora.

Non è la prima volta che si registrano incidenti o problemi alla viabilità lungo questo passaggio che collega il Bresciano e il Trentino. Spesso l'arteria viene utilizzata dai mezzi pesanti per evitare il pedaggio dell'A22. Questo causa spesso rallentamenti e code, scontri e incidenti di varia gravità.

Una situazione inserita anche all'interno di un'interrogazione di Michele Dallapiccola (Casa Autonomia.eu), l'ex assessore aveva evidenziato la necessità di mettere in campo iniziative per dissuadere il traffico pesante a percorrere la statale del Caffaro e la possibilità di introdurre, soprattutto all'altezza dei tornanti più critici, un'innovativa segnaletica in grado di entrare automaticamente in azione in caso di transito di un veicolo particolarmente ingombrante.