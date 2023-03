Fiamme tra la vegetazione a Forte di Mezzo (FOTO): pompieri in azione con diversi mezzi per spegnere il rogo

Fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che la situazione degenerasse dopo l'incendio di sterpaglie che, nel tardo pomeriggio di ieri, si è sviluppato in località Forte di Mezzo, a Matterello, dove il rogo ha interessato una superficie di circa 500 metri quadrati

MATTARELLLO. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 27 marzo) a Mattarello, dove un incendio di sterpaglie si è sviluppato tra la vegetazione in località Forte di Mezzo. Sul posto si sono prontamente portati i vigili del fuoco, che dopo diverse ore di lavoro sono riusciti a spegnere le fiamme.





La chiamata al numero per le emergenze è arrivata attorno alle 18: sul posto si era alzata una colonna di fumo ed i vigili del fuoco sono tempestivamente entrati in azione per evitare che le fiamme potessero espandersi ulteriormente.





Sul posto sono intervenuti gli operatori del corpo dei pompieri volontari di Mattarello, supportati dai colleghi di Romagnano e dal corpo permanente. Fortunatamente, come detto, gli sforzi dei vigili del fuoco hanno evitato che la situazione potesse degenerare.





Il rogo ha comunque interessato una superficie totale di circa 500 metri quadrati ed il personale intervenuto sul posto ha lavorato per oltre due ore (fino alle 20 e 30) per mettere in sicurezza l'area.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Mattarello