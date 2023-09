Frana in val Formazza, si cercano due escursionisti. Il buio e il proseguire di piccoli distacchi non ha permesso ai soccorritori di avvicinarsi all'area

FORMAZZA. Sono state sospese le attività in quota in val Formazza per il distacco di una frana che, secondo alcuni testimoni, avrebbe travolto due escursionisti.

Il sopraggiungere del buio e il proseguire di piccoli distacchi non ha permesso ai soccorritori di avvicinarsi alla frana. Le attività, spiega il soccorso alpino, riprenderanno alle prime luci dell'alba di domani o comunque non appena ci saranno le condizioni per svolgere le operazioni di ricerca in sicurezza.

Il crollo è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 24 settembre, poco sotto il rifugio Città di Busto, chiuso in questo periodo, a Formazza in provincia di Verbano Cusio Ossola in Piemonte, a quota 2.480 metri circa (Qui articolo).

Presenti sul posto per le attività i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la guardia di finanza e le unità cinofile.

A dare l'allarme è stato un escursionista. L'uomo ha spiegato di aver visto altre persone alle sue spalle, ma quando si è girato dopo aver sentito il rumore della frana non è più riuscito a vederle.

Un'operazione molto complessa in quanto la zona della frana è raggiungibile solo in elicottero e l'area è interessata da ulteriori crolli di roccia.