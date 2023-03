Furti, spaccio di droga e violenza, arrestati 5 giovani membri di una baby gang: “Diffondevano sui social i video delle loro azioni”

Le forze dell'ordine hanno dato esecuzione negli scorsi giorni ad un'ordinanza cautelare che dispone la custodia in carcere per 5 giovani, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, rapina, furto aggravato, ricettazione, violenza privata, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacente

VERONA. Sono ritenuti responsabili di una serie di reati, dall'associazione per delinquere alla rapina e furto aggravato, dalla ricettazione alla violenza privata fino alle lesioni aggravate e allo spaccio di sostanze stupefacenti: arrestati dalla Polizia 5 giovani membri di una baby gang a Verona.

Le forze dell'ordine sono entrate in azione negli scorsi giorni nella Città scaligera, dando esecuzione ad un'ordinanza cautelare di custodia in carcere per i 5 giovani: le indagini, dice la Questura, sono state condotte a parte dal dicembre del 2021 fino ad agosto dello scorso anno a seguito “di numerosi allarmanti episodi delittuosi concernenti reati contro il patrimonio e contro la persona, dalle rapine ai furti aggravati alle ricettazioni, commessi da ragazzi che agiscono in forma associativa come una versa e propria baby gang”.

L'attività investigativa, dicono le autorità, ha accertato come il gruppo agisca “secondo un programma criminoso indiscriminato”, come emerge sia dalla varietà delle tipologie di reati che dalla loro estemporaneità e frequenza. “Il gruppo sceglie di agire improvvisamente – dice la Questura – individuando le vittime e le modalità della singola azione criminale sfruttando le occasioni, adattando il modus operandi in base ai rischi e alle risorse disponibili che hanno”.

Nella 'banda', ben radicata tra l'altro nel quartiere di appartenenza, è poi presente una vera e propria struttura organizzativa, sottolineano le forze dell'ordine, con ruoli e compiti predefiniti: “Infine la baby gang pubblicizza le proprie azioni attraverso la diffusione di video e foto sui social, senza temere le conseguenze delle proprie condotte e sentendosi al di sopra della legge e delle forze dell'ordine, traendo forza dall'appartenenza al gruppo nel quale si identificano”.