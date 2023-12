Incendio a Predazzo, dai biscotti al thè caldo, un bar aperto e la pizzeria a sfornare pizze: i cittadini un'intera notte a fianco dei vigili del fuoco della Val di Fiemme e Val di Fassa

Sono stati almeno 200 i vigili del fuoco impegnati senza sosta per spegnere il terribile incendio che ha portato 10 famiglie a perdere la propria abitazione. Nel corso della notte diversi cittadini si sono presentati con panettone e biscotti o del tè caldo. Un bar è rimasto aperto per offrire un luogo caldo ai vigili dove riposarsi

PREDAZZO. Tutti si sono mobilitati. Un'intera comunità che ha cercato per quanto possibile di stringersi attorno ai vigili del fuoco di Predazzo e degli altri corpi della Val di Fiemme e della Val di Fassa che per oltre 24 ore, senza mai fermarsi, hanno lottato contro le fiamme del terribile incendio che ha distrutto tre case.

Il bilancio è davvero pesante, sono una decina le famiglie che hanno dovuto, a poche ore dal Natale, abbandonare ogni cosa. Molti hanno trovato riparo da amici e parenti, alcuni grazie al Comune. Una famiglia è stata ospitata anche nella caserma dei vigili del posto.

I vigili del fuoco di Predazzo, assieme ai colleghi di tutta la valle, non hanno ceduto un passo. Hanno lavorato senza sosta per evitare che le fiamme si propagassero alle altre abitazioni. E a non far mancare la propria solidarietà per un'intera notte è stata anche la popolazione.

“Durante le operazioni di spegnimento alcuni cittadini ci hanno portato da mangiare e qualcosa di caldo da bere” ci racconta il comandante del corpo di Predazzo che ha coordinato le operazioni.

Qualche cittadino, facendo attenzione a non disturbare le operazioni, ha portato dei pezzi di panettoni, dei biscotti altri hanno invece portato del thè caldo.

Ma non solo. La titolare del bar “El Pirle”, ha deciso di lasciare il locale aperto durante tutta la notte per consentire ai vigili del fuoco che avevano bisogno di un momento di paura nelle difficili operazioni di spegnimento, di poterlo fare in un luogo al caldo.

E ancora. Il titolare della pizzeria presente nella vicina piazza si è messo a servizio dei vigili del fuoco sfornando, quando richiesto, le pizze per chi aveva bisogno di rifocillarsi. E così, tra l'impegno dei vigili del fuoco e la solidarietà della popolazione, le operazioni sono continuate senza sosta riuscendo ora dopo ora ad avere la meglio sul grosso incendio.

L'incendio a Predazzo è scoppiato venerdì sera e gli interventi sono andati avanti anche oggi con la messa in sicurezza dell'area per evitare che alcune parte pericolanti degli edifici potessero costituire pericoli per la popolazione. Almeno 200 i vigili impegnati senza sosta provenienti da tutto il territorio.