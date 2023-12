Devastante incendio in val di Fiemme (FOTO e VIDEO), le fiamme coinvolgono tre edifici, diverse persone evacuate. Al lavoro centinaia di vigili del fuoco

Sono ore difficili in val di Fiemme per un devastante incendio che coinvolge tre edifici. Diverse persone evacuate. Centinaia di vigili del fuoco al lavoro per gestire l'emergenza

PREDAZZO. Proseguono incessantemente e senza sosta le operazioni di centinaia di vigili del fuoco per spegnere il devastante incendio scoppiato in val di Fiemme. Tre gli edifici coinvolti e molte le persone che hanno dovuto lasciare l'abitazione. Fortunatamente non sembrano esserci, secondo le prime informazioni, persone ferite nel devastante rogo.

L'allerta è scattata nella serata di oggi, giovedì 22 dicembre, in via Dante Alighieri a Predazzo. Prima una colonna di fumo e poi le fiamme, alte come palazzi e visibili da grande distanza, avrebbero avvolto un fienile. Da lì le fiamme si sono poi rapidamente propagate a due abitazioni limitrofe.

Fin da subito c'è stata una vasta mobilitazione di vigili del fuoco, praticamente tutti i pompieri della val di Fiemme sono accorsi nel centro abitato, più diverse squadre dalla val di Fassa coordinati dal corpo di Predazzo.

Presenti anche i permanenti di Trento. Sul posto le forze dell'ordine e anche il personale sanitario in via precauzionale.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, diverse famiglie sono state evacuate e portate in salvo mentre i vigili del fuoco hanno avviato tempestivamente le operazioni di spegnimento rese complesse dalle strutture in legno e dalle raffiche di vento.

Un forte odore acre di bruciato e tanto fumo permane ancora nel centro abitato mentre le attività sono ancora in corso di svolgimento per cercare di circoscrivere il fronte delle fiamme e mantenere la situazione sotto controllo. Molte le persone che assistono, con apprensione, alle attività.