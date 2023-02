Incidente sul lavoro in Trentino, un operaio scivola dalla scala e finisce a terra. Un 53enne trasferito in ospedale

COMANO TERME. Incidente sul lavoro per un operaio in val Giudicarie, un 53enne è stato trasferito all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 15.15 di oggi, giovedì 16 febbraio, all'interno di un cantiere a Lomaso, frazione del Comune di Comano Terme.

Secondo le prime informazioni, l'operaio stava salendo su una scala a pioli quando è improvvisamente scivolato. Il 53enne è finito così a terra dopo un volo di alcuni metri.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza della Croce rossa italiana, l'autosanitaria e i carabinieri per riscostruire la dinamica.

Inizialmente è stato attivato anche l'elicottero, decollato da Trento, con i vigili del fuoco di Lomaso che si sono portati alla piazzola per gestire l'atterraggio.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario ha prestato le cure del caso al ferito.

Immobilizzato e stabilizzato, il 53enne è stato trasportato all'ospedale per accertamenti e per approfondimenti.