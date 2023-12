Incidente sul lavoro in una falegnameria: 20enne colpito da del legname. Il giovane elitrasportato al Santa Chiara

Foto d'archivio

TRENTO. Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 15 dicembre) in Trentino, dove un giovane di 20 anni è stato colpito da del legname mentre lavorava in una falegnameria a Tiarno di Sopra.

L'esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata ricostruita nel dettaglio, ma secondo le prime informazioni il giovane sarebbe rimasto ferito al bacino, venendo in seguito elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per tutte le attenzioni mediche del caso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono portati anche i vigili del fuoco volontari di Tiarno di Sopra insieme ai carabinieri, per tutti gli accertamenti del caso. Dopo le prime cure sul posto, il 20enne è stato come detto imbarellato e trasportato al nosocomio trentino dall'elicottero d'emergenza.