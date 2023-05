Infortunio in montagna, rocciatore trentino cade durante una scalata. Subito in azione i soccorsi

L'uomo, che era in compagnia di altre tre persone, è caduto per circa 5 metri, riportando una sospetta frattura e varie escoriazioni

Foto di archivio

BAFFELAN. Uno scalatore trentino è stato recuperato nel pomeriggio di ieri, sabato 27 maggio, dal Soccorso Alpino di Schio. Il soccorso si è reso necessario quando l’uomo, che stava scalando il Pilastro Soldà al Baffelan in compagni di altri tre scalatori, ha perso la presa, cadendo da un’altezza di circa 5 metri nella parte alta della via e riportando la sospetta frattura di un piede, oltre che varie escoriazioni.

Gli amici, dopo averlo aiutato a raggiungere lo zoccolo sottostante, hanno allertato i soccorsi, già impegnati in un’esercitazione. Le squadre del Soccorso Alpino hanno raggiunto i rocciatori sotto la pioggia e hanno somministrato le prime cure al ferito. Nel frattempo gli altri tre sono stati calati per una settantina di metri. L’infortunato invece è stato caricato in barella e affidato all’ambulanza per il trasporto in ospedale.