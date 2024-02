Cade in montagna da 5 metri d'altezza e s'infortuna a testa e schiena: interviene il Soccorso Alpino. Un 59enne trasportato in ospedale

Mentre stava scendendo dal Monte Novegno assieme ad altri escursionisti, un 59enne di Arcugnano, è incappato in una brutta caduta. Immediato l'intervento dei tecnici della sezione di Schio, che lo hanno imbarellato e trasportato sino al luogo dove lo attendeva l'ambulanza

Mentre stava scendendo dal Monte Novegno assieme ad altri escursionisti, un 59enne di Arcugnano, è incappato in una brutta caduta. Immediatamente le persone che si trovavano con lui al momento della scivolata hanno allertato il Soccorso Alpino, con la centrale del Suem di Vicenza che ha attivato la sezione di Schio.

I tecnici sono saliti in quota a bordo di una jeep e poi, percorrendo un breve tratto di strada a piedi, hanno raggiunto l'infortunato, prestandogli le prime cure sul posto e poi trasferendolo in barella sino all'ambulanza che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale di Santorso.