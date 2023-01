La Provincia cerca 4 nuove fresaneve: il bando da 1,6 milioni di euro. Fugatti: “Attrezzature per fronteggiare le situazioni emergenziali”

TRENTO. Nei giorni scorsi in Trentino si sono registrate diverse nevicate, anche abbondanti. Così i mezzi della provincia sono entrati in azione per liberare le strade dalla coltre bianca. I veicoli però hanno bisogno di una manutenzione costante e talvolta vanno sostituiti. Proprio per questo la Provincia ha indetto una gara da 1,6 milioni di euro per rinnovo il parco mezzi. In particolare si cercano 4 nuove fresaneve.

“Un rinnovamento – come spiega il presidente Maurizio Fugatti – che permetterà di gestire in modo più efficace le situazioni meteorologiche ordinarie e di avere a disposizione attrezzature affidabili per fronteggiare le situazioni emergenziali sempre più frequenti. L’obiettivo è infatti garantire per quanto possibile la percorribilità e la sicurezza dei collegamenti su tutta la rete provinciale, con la dovuta attenzione ai nostri territori montani e alla viabilità in quota, favorendo tutti gli utenti delle strade, residenti e turisti”.





Come già anticipato, la prima parte del programma di investimenti punta all’acquisto di 4 fresaneve da assegnare al Servizio Gestione Strade per il servizio invernale lungo le strade più in quota. Fase che si è concretizzata con la pubblicazione, lo scorso dicembre, da parte dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti a dicembre scorso di una gara europea per un impegno complessivo di spesa, al lordo degli oneri fiscali pari a 1.604.673,32 euro. La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che presenterà l’offerta con il miglior rapporto tra qualità prezzo, offerta che dovrà essere presentata entro le 12 dell’8 febbraio 2023.

Il programma prevede inoltre l’acquisizione di ulteriori automezzi per il progressivo rinnovo della flotta di autoveicoli assegnati per la manutenzione del reticolo viario provinciale. Nello specifico si parla di 4 autocarri attrezzati con lama e spargitore e 5 furgoni. Queste forniture saranno messe a gara nei prossimi mesi e consentiranno di sostituire i veicoli più datati e tecnologicamente superati con nuovi mezzi ecocompatibili, equipaggiati con apprestamenti in linea con l’attuale stato dell’arte, più affidabili e più performanti anche sotto il profilo della sicurezza per gli operatori.