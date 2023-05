L'acqua diventa verde fluorescente a Venezia (VIDEO E FOTO), l'azione non è stata rivendicata: ecco cosa è successo

VENEZIA. Sotto il Ponte di Rialto, su un Canal Grande affollato di turisti l'acqua oggi era verde fluorescente. Una chiazza di liquido apparsa stamani nel canale di San Luca nel sestiere di San Marco per poi spostarsi nel Canal Grande. Subito sono stati allertate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno fatto anche un sopralluogo con l'Arpa per capire cosa fosse, da dove venisse e se ci fossero dei rischi legati a un'eventuale inquinamento. Il governatore del Veneto Luca Zaia su Twitter ha spiegato che il prefetto ha subito convocato una riunione d'urgenza con le forze di polizia per approfondire l’origine del liquido.

Ecco la nota della polizia che spiega: ''Sembrerebbe da considerarsi un 'tracciante', ovvero un liquido che viene immesso in tutte quelle circostanze ove si verifica una perdita di acqua per comprenderne il tragitto seguito. L'azione al momento non è stata rivendicata e in base agli accertamenti condotti dai vigili del fuoco non sono emerse situazioni di pericolo per la salute della popolazione".

Questa la ricostruzione dell'accaduto: "Alle ore 9.30 circa, nelle vicinanze del Ponte di Rialto, è stata riscontrata una colorazione verde del bacino acqueo. A seguito dei primi accertamenti, condotti dai vigili del fuoco, insieme alla polizia locale di Venezia e all'Arpav, il prefetto di Venezia ha disposto l'effettuazione di una riunione di coordinamento interforze in questura nell'ambito della quale polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia locale di Venezia e vigili del fuoco hanno messo a fattore comune le informazioni acquisite e gli accertamenti svolti sull'evento al fine di individuarne le cause e le conseguenti azioni da intraprendere".