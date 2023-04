L’Anac blocca la gara da 1,2 milioni di euro per i servizi tecnici dei Festival di Economia, Sport e Trentodoc: manifestazioni a rischio?

Sulla gara europea per l’affidamento dei servizi tecnici e le riprese streaming durante i Festival dell’Economia, dello Sport e del Trentodoc rischia di aprirsi un contenzioso. L’Autorità nazionale anticorruzione ha invitato la Provincia a “non porre in essere atti pregiudizievoli” fino al rilascio di un parere ad hoc, così Trentino Sviluppo ha sospeso l’iter di aggiudicazione della gara ma la kermesse dedicata all’economia inizierà già il prossimo 5 maggio

TRENTO. Nelle stesse ore in cui a Milano si stava tenendo al conferenza stampa di presentazione della 18esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, sulla kermesse si è allungata l’ombra dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione.

L’ente infatti ha sospeso la gara europea indetta da Trentino Sviluppo Spa (società pubblica che fa riferimento alla Provincia di Trento) per l’affidamento dei servizi tecnici di tre grandi manifestazioni: Festival dell’Economia, Festival dello Sport e Trentodoc festival. L’importo complessivo a base di gara (Iva esclusa) è di 1.256.964 euro, suddiviso in due lotti: il primo riguarda i servizi audio, video e luci (841.808 euro) mentre il secondo comprende le riprese e la gestione video per lo streaming (415.156 euro). La cifra è così importante perché il contratto d’appalto non riguarda solo l’edizione dei tre festival di quest’anno ma è rinnovabile anche per il 2024.

Ma perché l’Anac ha sospeso la gara? Innanzitutto va detto che lo scorso 23 marzo sono state aperte le buste con le offerte delle varie aziende che hanno partecipato alla gara europea. Per quanto riguarda l’assegnazione dei servizi audio, video e luci l’offerta presentata dall’unico concorrente rimasto in gara è stata dichiarata inammissibile perché l’offerta economica avrebbe superato l’importo totale sul quale si doveva presentare un ribasso d’asta.

Per il secondo lotto invece erano rimaste in gioco due aziende, fra cui una trentina. Un terzo concorrente era stato scartato perché non ha soddisfatto alcuni criteri. La ditta trentina ha presentato un’offerta con un ribasso del 4,68% mentre l’altra aveva proposto un ribasso d’asta del 14,597%. Se l’unico criterio utilizzato per scegliere il vincitore fosse stato esclusivamente quello economico l’azienda trentina sarebbe stata estromessa in quanto la sua proposta era più onerosa.

Il verdetto però è stato ribaltato dai punteggi assegnati dalla commissione tecnica che ha premiato la ditta trentina assegnandole voti molto alti, con una notevole differenza rispetto ai rivali. Di fatto l’azienda trentina ha rimontato un gap sull’offerta economica di oltre 20 punti, spuntandola per il rotto della cuffia: 79,618 a 78,536. È a questo punto però che uno dei concorrenti ha chiamato in causa l’Autorità nazionale anticorruzione.

“Un concorrente ha presentato un’istanza all’Anac per un presunto vizio di procedura, così in via prudenziale abbiamo sospeso l’iter di aggiudicazione in attesa del parere”, conferma Nicola Polito, direttore operativo di Trentino Marketing, cioè la società provinciale che organizza il Festival dell’Economia assieme al Gruppo 24 Ore.

Al momento non è chiaro quando arriverà il parere dell’Anac anche se, assicura Polito, generalmente un verdetto arriva nel giro di qualche settimana. Ma c’è il pericolo che questo contrattempo abbia delle ripercussioni sulle manifestazioni? “No – afferma il direttore operativo di Trentino Marketing – i festival proseguono, se non dovessimo riuscire ad aggiudicare la gara entro i termini procederemo con un diverso affidamento per svolgere il servizio, poi il contratto decorrerà a partire dai successivi eventi”.

La prossima edizione del Festival dell’Economia si terrà dal 5 al 28 maggio, perciò se per quella data il contenzioso non dovesse essere risolto per quest’anno il servizio sarà affidato a un’azienda che deve ancora essere individuata. “Noi dobbiamo pensare a far partire in maniera efficiente il Festival dell’Economia – conclude Polito – chi vincerà la gara, qualora non ci fossero i tempi tecnici, partirà con il prossimo evento senza perdere nulla”. D’altro canto l’Autorità nazionale anticorruzione ha invitato Trentino Sviluppo a “non porre in essere atti pregiudizievoli” fino al rilascio del parere.