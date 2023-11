Maltempo, galleria di Mori chiusa al traffico: grosse infiltrazioni d'acqua all'interno

Su posto si sono portati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La Protezione civile del Trentino sta monitorando l’evolversi della situazione maltempo in Trentino

MORI. Grosse infiltrazioni d'acqua alla galleria di Mori lungo la SS240. A causarle la forte pioggia che sta continuando a cadere dalle prime ore di questo pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per verificare la situazione. A seguito dei controlli si è deciso di chiudere la galleria per motivi si sicurezza.

Anche in queste ore la Protezione civile del Trentino sta monitorando l’evolversi della situazione maltempo in Trentino, dove è valida l’allerta meteo moderata (arancione) fino a domani a mezzanotte.

In queste ore continuano le precipitazioni e persisteranno specie sui settori meridionali.

Da parte delle autorità si raccomanda prudenza alla popolazione e di limitare gli spostamenti prestando particolare attenzione alla situazione delle strade, soprattutto in quota, in caso di neve o in presenza di brinate legate al calo della temperatura.