Maltempo, chiusa la Sp 90 per uno smottamento. In Trentino allagamenti e frane, raffica di interventi nella notte per i vigili del fuoco

Sono diverse le strade chiuse a causa del maltempo, l'intero territorio è stato monitorato tutta la notte e proseguono le precipitazioni. Le raccomandazioni sono quelle di non avvicinarsi ai corsi d'acqua e prestare attenzione ai luoghi da percorrere anche con automezzi