Maltempo, chiusa la Sp 85 dalle Viote verso Lagolo. Valanga sulla strada per Malga Sorgazza, ecco la situazione in Trentino

TRENTO. L’estesa precipitazione che sta interessando il Trentino è in fase di graduale attenuazione. Nel frattempo continuano le operazioni di pulizia della rete della viabilità da parte del Servizio Gestione Strade, aiutato in determinate tratte dalle imprese private coinvolte.

Tra le diverse interruzioni si segnalano quelle della SP 22 Chizzola-Brentonico in località Fontechel nel comune di Brentonico, della SP 25 di Garniga a monte di Aldeno per una frana avvenuta sulla viabilità comunale posta sopra la provinciale e della stessa SP25 nel tratto da Garniga vecchia fino alle caserme delle Viote.

Chiusa inoltre per pericolo valanghe la SP 85 del Monte Bondone dalle Viote per circa tre chilometri in direzione Lagolo. Inoltre, si raccomanda di limitare la velocità all’imbocco nella galleria dei Crozi sulla SS 47 in direzione Pergine per la presenza di acqua all’entrata del tunnel.

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO DI LAVARONE E LUSERNA - ALTOPIANO DI PINÈ

Si segnala lungo la SS 47 della Valsugana la presenza di acqua all’imbocco della galleria dei Crozi 1 in direzione Pergine Valsugana, si raccomanda dunque di limitare la velocità.

Qualche sporadico schianto di albero prontamente rimosso si è verificato sulla SP 11 di Vetriolo Terme.

La persistente nevicata ha determinato accumuli nelle località più in quota dell’ordine di 60 centimetri.

CHIUSURA della SS 350 Folgaria - Val d’Astico per lavori a seguito frana, in località Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

La persistente nevicata ha determinato accumuli nelle località più in quota dell’ordine di 70 centimetri.

CHIUSURA della SP 79 del Passo Brocon per pericolo valanghe da località Piancavalli al passo, nel comune di Castello Tesino.

CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

PRIMIERO

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

La persistente nevicata ha determinato accumuli nelle località più in quota dell’ordine di 80-90 centimetri.

CHIUSURA SS 50 del Grappa e Passo Rolle per pericolo valanghe, da San Martino di Castrozza fino al passo.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

La persistente nevicata ha determinato accumuli nelle località più in quota dei passi dolomitici dell’ordine di 100-110 centimetri.

Permane la CHIUSURA SS 641 del Passo Fedaia in località Diga per pericolo valanghe.

TRENTO - ROTALIANA - MONTE BONDONE – PAGANELLA

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

La persistente nevicata ha determinato accumuli nelle località più in quota dell’ordine di 70 centimetri.

I maggiori quantitativi si sono accumulati in loc. Vason e Viote nel Monte Bondone, quantitativi inferiori attorno i 20-25 centimetri nell’Altopiano della Paganella.

CHIUSURA della SP 25 di Garniga a monte dell’abitato di Aldeno per smottamento sopra la strada. Deviazione lungo la SP20 Cei - Villa Lagarina

CHIUSURA della SP 25 di Garniga per pericolo valanghe da loc. Garniga Vecchia fino alle Caserme a valle di località Viote.

CHIUSURA per pericolo valanghe della SP 85 del Monte Bondone dalle Viote per circa 3 chilometri in direzione Lagolo.

VALLE DI NON

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Quota neve in innalzamento sopra i 1.400 metri circa. Sui passi Mendola e Palade caduti circa 30 centimetri di neve fresca.

SP 14 di Tovel non percorribile per chiusura invernale.

VALLE DI SOLE

Strade trattate e tutte percorribili. Fondo innevato a partire da circa 1.200 metri di quota. Quota neve in innalzamento.

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Accumuli massimi al Passo del Tonale circa 80 centimetri di neve assestata.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Non si segnalano particolari disagi alla circolazione. Quta neve in innalzamento sopra i 1.000 metri di quota. Verso Passo Campo Carlo Magno caduti 40-50 centimetri di neve fresca. Presidio n. 1 di Carisolo disattivato dal primo pomeriggio.

VALLAGARINA, ALTOPIANO DI FOLGARIA E BRENTONICO

Non si segnalano nel complesso disagi di particolare rilievo alla circolazione.

La persistente nevicata ha determinato accumuli nelle località più in quota dell’ordine degli 80-90 centimetri.

Si evidenzia la:

CHIUSURA della SP 22 Chizzola - Brentonico in loc. Fontechel nel comune di Brentonico

CHIUSURA della SS 350 Folgaria - Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

CHIUSURA stagionale della SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo al confine provinciale.

CHIUSURA stagionale della SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al confine provinciale