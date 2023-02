Meteo, niente piogge in vista e temperature fino a 18 gradi: “In 2 anni quasi -20% delle precipitazioni. Fra ieri e oggi misurati i valori di pressione più alti al mondo”

TRENTO. Sole, sole e ancora sole: non si sblocca sul fronte delle precipitazioni la situazione meteo in Trentino, sostanzialmente al centro oggi di un'anticiclone che sta interessando buona parte del continente europeo e che sta portando i più alti livelli di pressione (ridotta al livello del mare, come da prassi) addirittura a livello mondiale. A riportarlo è l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che sottolinea come, non essendoci all'orizzonte alcun cambiamento in grado di portare precipitazioni, cominci a paventarsi la possibilità di chiudere febbraio con zero millimetri di pioggia.

“Le temperature sono alte – sintetizza l'esperto –, fino almeno a domenica (19 febbraio) certamente non pioverà e purtroppo dai modelli non si vede alcun cambiamento all'orizzonte. Domani sarà il giorno più mite, la colonnina di mercurio in fondovalle potrebbe sfiorare anche i 18 gradi centigradi: in quota l'anomalia è più forte, si parla di valori 12 gradi al di sopra delle medie storiche e in grado di fondere la neve anche a quota piste”. Lo zero termico è infatti previsto in risalita fino a 3.000/3.100 metri: “L'unica 'novità' – dice Poletti – è che da lunedì prossimo le temperature sul territorio dovrebbero calare e restare più vicine alla media”.

Nel frattempo, come anticipato, il Trentino si trova oggi sostanzialmente al centro di un anticiclone che sta abbracciando buona parte del Vecchio continente, portando ai valori di pressione più alti al mondo: “A livello globale – spiega Poletti – ci sono diversi anticicloni ma il nostro ha valori di picco superiori a quello, per esempio, su Mongolia e Siberia orientale. In Trentino oggi siamo sui 1039 hPa al livello del mare, a Monaco addirittura a 1.041”. Come già anticipato (Qui Articolo), le fasi anticicloniche negli ultimi anni si stanno facendo sempre più persistenti anche sul nostro territorio, con effetti importanti anche sulla distribuzione delle precipitazioni durante l'anno.

Guardando però agli ultimi ventiquattro mesi (dal 14 febbraio 2021 ad oggi), a cambiare è stata anche la quantità assoluta di pioggia caduta sul territorio: “In particolare – dice l'esperto – in due anni è caduta l'82,6% della pioggia rispetto alla quantità media attesa. In termini numerici, a Trento (dove la media annuale di precipitazioni è pari a 936,6 millimetri) in due anni sarebbero dovuti cadere circa 1873 millimetri di pioggia, ma tra 2021 e 2022 il totale è stato di poco più di 1500 millimetri. Facendo il conto solo sull'ultimo anno siamo sotto media del 19,8%, con l'aggiunta però, a peggiorare le cose, delle caldissime temperature che hanno caratterizzato il 2022”.

L'anomalia è ancora più forte in particolare nel Sud-Est del Trentino (nella zona di Folgaria e Lavarone), dove il deficit pluviometrico è stato addirittura del 35%: “Finora – conclude Poletti – a febbraio non abbiamo ancora visto precipitazioni e, come accennato in precedenza, la situazione non sembra prossima a sbloccarsi. Diciamo che, viste le previsioni per i prossimi giorni, comincia ora a farsi alta la possibilità di chiudere il mese con zero millimetri di pioggia sul territorio”.